Tiền Giang: Con lấy xe cha ruột đi cầm cố, cha tố cáo đến công an

Ngày 18.1.2021, Cơ quan CSĐT Công an H.Cái Bè (Tiền Giang), cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Đức Thọ (31 tuổi, cư trú Khu 3, TT.Cái Bè, H.Cái Bè) để điều tra, xử lý về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là cha ruột bị can Thọ.

Thọ có 1 tiền sự, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vừa chấp hành xong án phạt tù được vài tháng, tối 8.1.2021, Thọ mượn xe của cha ruột để đi uống cà phê.

Rời khỏi nhà, Thọ đi nhậu với đám bạn, sau đó đem xe của cha đi cầm lấy 13 triệu đồng để chơi game bắn cá . Hết tiền, Thọ nhờ 1 người bạn tên T. (cùng ngụ TT.Cái Bè) dẫn đến xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè gặp chị C. để cầm xe máy của T. Thọ nhận của chị C. 13 triệu đồng, chuộc xe máy của cha rồi đem thế chấp cho chị C., lấy xe của T. ra.

Thọ mượn thêm của chị C. 200.000 đồng, T. mượn của chị C. thêm 1.500.000 đồng đưa cho Thọ. Tất cả, Thọ dùng để chơi game, tiêu xài cá nhân.

Cha của Thọ đi tìm con trai và xe máy không được nên báo Công an H.Cái Bè. Sau đó, chị C. đã giao nộp xe máy mà Thọ cầm cố trước đó cho Công an H.Cái Bè để làm cơ sở xử lý.