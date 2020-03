Tiền Giang: Một người gửi đơn tố bị đánh ngất xỉu ở trụ sở công an xã

Theo đơn tố cáo của anh Dương Văn Khải, sáng ngày 27.2, Trưởng công an xã Đăng Hưng Phước có gọi điện thoại đến số máy của cha anh Khải, yêu cầu Khải có mặt tại trụ sở Công an xã Đăng Hưng Phước để "giải quyết một số vấn đề liên quan".

Đến 10 giờ ngày 27.2, anh Khải có mặt tại trụ sở công an xã, sau đó được mời vào phòng làm việc riêng với thượng úy K. và một người khác.

Cũng theo nội dung đơn tố cáo, trong quá trình làm việc, anh Khải bị thượng úy K. đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng ngực khiến anh Khải ngất xỉu nhiều lần.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (27.2), anh Khải được Công an xã Đăng Hưng Phước cho về nhà. Anh Khải bị đau đầu, choáng váng, nôn ói nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang nhập viện điều trị, sau 24 tiếng đã được xuất viện về nhà.

Ngày 3.3, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công an xã Đăng Hưng Phước xác nhận trong sáng ngày 27.2 công an xã này có mời anh Dương Văn Khải đến làm việc liên quan đến một vụ

Khi anh Khải đến trụ sở Công an xã Đăng Hưng Phước thì chỉ làm việc với thượng úy K. Cũng theo đại diện công an xã Đăng Hưng Phước, thượng úy K. được Công an huyện Chợ Gạo tăng cường hỗ trợ cho công an xã Đăng Hưng Phước để điều tra vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại ấp Bình An (xã Đăng Hưng Phước).

Khải được công an xã mời lên làm việc vì có thông tin Khải có đến hiện trường vụ án để “gọi 3 thanh niên đang gây án rời khỏi hiện trường”.