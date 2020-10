Tiền Giang: Sau cú va chạm xe máy, xế hộp tông sập cột đèn chiếu sáng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 10.10, xe 4 chỗ BS 63A-152.59 lưu thông trên đường N1 theo hướng từ Trường THPT Chuyên Tiền Giang ra vòng xoay đường Nguyễn Công Bình. Khi đến đoạn giao nhau với đường Bờ Kinh kho đạn thuộc địa bàn xã Trung An, TP.Mỹ Tho thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 63B1-140.40 do một người đàn ông điều khiển.

Sau cú va chạm, người đàn ông bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng xe 4 chỗ lao lên vỉa hè tông sập cột đèn chiếu sáng và ủi gãy trụ cấp nước PCCC mới dừng lại. Túi khí trên xe bung ra, tài xế may mắn thoát chết. Tại hiện trường, xe 4 chỗ bị vỡ nát phần đầu, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo Công an xã Trung An và Đội CSGT Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường , điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.