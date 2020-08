Tiền Giang: Truy đuổi gần 4 km bắt xe 'điên' bỏ chạy sau tai nạn

Khoảng 9 giờ ngày 24.8, xe ô tô 4 chỗ BS 89A - 209.22 do một thanh niên khoảng 30 tuổi điều khiển lưu thông trên đường tỉnh 864, theo hướng từ H.Cai Lậy về TP.Mỹ Tho. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Song Thuận, H.Châu Thành, Tiền Giang , xe này bất ngờ va chạm với xe đạp do người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, rất may chỉ bị xây xát.