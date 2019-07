Tiếp tục cưỡng chế 'dự án ma' Alibaba

Sáng 22.7, UBND xã Châu Pha đã tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm tại “dự án” Alibaba Tân Thành Center City 1 . Cụ thể, hơn 100 cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu , cảnh sát giao thông, Công an TX.Phú Mỹ đã đến hiện trường để bảo vệ an ninh trật tự. Có 10 xe múc đất được huy động đến hiện trường để phục vụ công tác cuốc đường vi phạm, trả lại hiện trạng đất ban đầu.