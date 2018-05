Tiếp viên nữ karaoke 'chui' mặc đồ khiêu dâm thu hút khách

Khoảng 0 giờ ngày 26.5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TPHCM phối hợp với Trung đoàn CSCĐ, UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) kiểm tra hành chính nhà hàng Phoenix trên đường Bùi Thị Xuân (P.Phạm Ngũ Lão).

Thấy cơ quan chức năng, nhân viên bảo vệ cố bấm chuông báo động cho các “đào” ở phòng VIP dừng “cuộc chơi” nhưng bị lực lượng phối hợp khống chế.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có 30 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang phục vụ khách ăn uống, hát karaoke tại nhiều phòng VIP. Đáng chú ý, tại phòng VIP 3 của nhà hàng, một nhóm thanh niên có dấu hiệu “phê” ma túy đang được 10 tiếp viên nữ ăn mặc hở hang “hầu” rượu, bia. Kiểm tra, công an thu giữ một số bịch ni lông chứa ma túy “đá” và thuốc lắc vứt dưới sàn nhà cùng 1 con dao bấm trong người của một thanh niên.

Sau đó, cơ quan chức năng đưa 30 người nghi vấn về trụ sở công an thử nhanh ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính nhà hàng Phoenix với các lỗi vi phạm: kinh doanh karaoke không phép, để khách vào sử dụng ma tuý trong cơ sở, sử dụng quá số lượng tiếp viên cho phép trong mỗi phòng, không ký hợp đồng lao động, vi phạm quay định về PCCC…

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25.5, lực lượng phối hợp trên cũng kiểm tra nhà hàng karaoke “chui” tại khách sạn du lịch Sài Gòn (SaiGon Star Hotel) nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3). Khi cơ quan chức năng vào kiểm tra thì bảo vệ nhà hàng này cũng tìm cách bấm chuông báo động nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Tại một số phòng VIP ở tầng 2 của khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện 52 tiếp viên nữ mặc đồ “mát mẻ” đang phục vụ khách người nước ngoài.

Số tiếp viên nữ làm việc ở đây không lương (sống bằng tiền boa của khách), không hợp đồng lao động. Với sai phạm trên, cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm đối với nhà hàng karaoke “chui” tại SaiGon Star Hotel: kinh doanh karaoke không phép, sử dụng quá số lượng tiếp viên cho phép trong mỗi phòng, không ký hợp đồng lao động, vi phạm quay định về PCCC.…

Ảnh: Nguyên Bảo Cơ quan chức năng đưa nhiều người về trụ sở công an thử nhanh ma túy Ảnh: Nguyên Bảo Kiểm tra phòng VIP karaoke Ảnh: Nguyên Bảo Các nữ tiếp viên mặc đồ hở hang tiếp khách

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, CA TP.HCM, Công an Q.1 phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng loạt tụ điểm vui chơi giải trí “nhạy cảm” như quán bar, vũ trường, karaoke “chui”, khách sạn và phát hiện nhiều vi phạm để giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an ninh trật tự xã hội khu vực trung tâm thành phố.