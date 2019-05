Tìm được thi thể nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Vàm Cỏ Đông

Chiều 16.5, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (H.Đức Hòa, Long An), cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thi thể ông Trần Tuấn Khanh (42 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang), nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Vàm Cỏ Đông.

Thi thể ông Khanh được phát hiện cách vị trí sà lan bị chìm chỉ khoảng 15 m.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15.5, sà lan mang số hiệu SG - 6273 chở 2 máy xúc trọng tải 60 tấn lưu thông trên sông Vàm Cỏ Đông, hướng từ Cần Giuộc về Đức Hòa. Khi đến đoạn thuộc ấp Bùng Binh, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, tài công cho sà lan neo đậu để di chuyển máy xúc chuẩn bị đưa lên bờ thì bất ngờ sà lan bị lật úp . Khi đó trên sà lan có có 6 người, 4 người kịp bơi vào thoát nạn. Riêng bà Nguyễn Thị Lệ (52 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu) và ông Khanh mất tích

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Long An nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phối hợp lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, lực lượng đã vớt được thi thể bà Lệ và bàn giao cho gia đình an táng. Còn thi thể ông Khanh đến ngày 16.5 mới được tìm thấy.

Nguyên nhân vụ chìm sà lan đang được Công an H.Đức Hòa điều tra làm rõ.