Tìm nhóm giả trang ăn xin như ‘cái bang’ ngồi la liệt ở phố cổ Hội An

Chiều 31.3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đã yêu cầu công an và cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản đã đăng tải đoạn clip về cảnh nhóm người giả dạng ăn xin ở phố cổ Hội An đang lan truyền trên mạng.

Theo ông Sơn, clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay rồi đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích "câu like", rõ ràng đây là hình ảnh dàn dựng.

Ông Sơn cũng cho hay sẽ tìm và xử lý nghiêm hành vi này. Hành vi của nhóm này là không thể chấp nhận được, nhất là ở thời điểm dịch bệnh đang hoành hành thì nhóm người này lại lợi dụng tình hình để "câu like", làm hoang mang cho người dân.

Sáng cùng ngày (31.3), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 47 giây ghi lại cảnh 4 người trong bộ dạng rách rưới, đầu đội nón cời, bận trang phục của người ăn xin ngồi cầm tô giơ ra xin tiền người qua đường giữa một ngã ba phố cổ Hội An.

Nhóm người này ngồi cách xa nhau khoảng 1 m, liên tục chìa tay ra mọi hướng xin tiền. Kế đó, có hai thanh niên cầm tiền đi qua đi lại rồi phát cho từng người.

Rất dễ nhận ra đây là một cảnh dàn dựng để quay clip bởi người ăn xin được yêu cầu "từ từ, làm lại làm lại" để người bố thí vừa phát tiền vừa dùng điện thoại ghi lại.

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người dân ở TP.Hội An cũng như cộng đồng mạng bày tỏ sự hoang mang. Không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện cảnh quay trên. Nhiều người đề nghị phải làm cho rõ nội dung đoạn clip giả danh ăn xin này của nhóm người nào và xử phạt nghiêm khắc.