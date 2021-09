Tin tức Covid-19 sáng 8.9: F0 khỏi bệnh tương đương người tiêm 2 mũi vắc xin

Tin tức Covid-19 có thông tin đáng lưu ý: Lãnh đạo TP.HCM có nhiều cuộc họp trong ngày 7.9 liên quan đề cập đến việc xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin và phục hồi kinh tế sau 15.9

Nghiên cứu "thẻ xanh" vắc xin

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “TP.HCM là TP dịch vụ, cho nên cách tiếp cận của TP là phải an toàn. Người tham gia các hoạt động phải an toàn, địa điểm an toàn với những tiêu chí dựa trên nền tảng là vắc xin và các biện pháp an toàn khác.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP cho biết đã có đề xuất và tiêu chí về "thẻ xanh" vắc xin. Và hiện nhóm chuyên gia y tế cùng với nhóm chuyên gia kinh tế đang thiết kế về việc này.

Ông Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh một trong những điều kiện an toàn, khi người dân tham gia các hoạt động sau này là tiêm vắc xin.

Đồng thời, Sở Y tế tiếp tục ưu tiên tiêm sớm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng như người lớn tuổi, người có bệnh nền, người sẽ tham gia vào các hoạt động chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, công nhân nhà máy. Còn 11,1 % người trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin mũi 1

Với chính sách "thẻ xanh” vắc xin mà TP.HCM đang lên kế hoạch, thì việc đầu tiên cần phải làm là sớm tiêm phủ vắc xin mới có thể mở cửa, duy trì kinh tế.

Chiều qua, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cũng nhấn mạnh trước đây, điều trị và truy vết F0 được ưu tiên trong công tác phòng chống dịch, nhưng lần này tiêm vắc xin sẽ được ưu tiên hàng đâu, để người dân có đủ kháng thể chống lại dịch bệnh và dần từng bước mở cửa, hồi phục nền kinh tế.

Theo số liệu thống kê thì TP.HCM có khoảng 7,2 triệu người trên 18 tuổi. Đến nay, sau 5 đợt tiêm chủng, tính đến 7 giờ ngày 7.9, tổng số mũi 1 vắc xin TP đã triển khai tiêm là 6.132.354 mũi (đạt 88,9%). Còn mũi 2 đã triển khai tiêm 592.838 mũi (đạt 8,6%).

Như vậy, chỉ còn 11,1% người dân trên 18 tuổi chưa được tiêm mũi 1. Lãnh đạo Sở Y tế TP khẳng định năng lực triển khai tiêm vắc xin hiện nay rất tốt. Từ đây đến 15.9, Sở Y tế sẽ đẩy nhanh bao phủ hết mũi 1 cho người còn lại, sẽ tiêm mũi 2 cho người đến thời hạn.