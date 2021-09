Tin tức Covid-19: Vì sao TP.HCM phát hiện 'kỷ lục' 8.499 ca nhiễm trong ngày 3.9?

Ngày 3.9, tin tức Covid-19 tại TP.HCM ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 kỷ lục - 8.499 ca, cao hơn nhiều so với số ca ghi nhận trong ngày cao nhất trước đó là 6.300 ca (ngày 27.7).

Đặt vấn đề số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt như vậy có phải là do các quận, huyện công bố số ca thật để nhận thuốc Molnupiravir do TP.HCM cấp để phát cho F0? Lãnh đạo Sở Y tế một lần nữa khẳng định là do vét F0 các “vùng đỏ”.