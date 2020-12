Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 2.12.2020

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.12.2020 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.12.2020 có bài: Lực lượng chức năng giám sát căn nhà trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình - nơi bệnh nhân 1342 từng lưu trú ẢNH: SỸ ĐÔNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.12.2020 có bài: Lỗ hổng trong cách ly tại nhà . Việc phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM cho thấy không chỉ có tình trạng lơ là trong phòng chống mà còn có dấu hiệu buông lỏng giám sát cách ly tại nhà.

'Quên' đeo khẩu trang nơi công cộng

Một số người không mang khẩu trang trên đường Công Xã Paris (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) Ảnh: Khả Hòa

Nhiều người Hà Nội vô tư 'như chưa hề có dịch'

Người bán người mua đều không đeo khẩu trang Ảnh: Dương Lan

Ngày 1.12, theo ghi nhận của PV, tại nhiều quận trung tâm Hà Nội, người dân không đeo khẩu trang, thoải mái tụ tập, vui chơi đông người, mặc dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trở lại.

Bắt giam 2 cha con đại gia Thiện Soi ở TX.Phú Mỹ về tội rửa tiền

Ông Thiện chứng kiến việc khám xét nơi ở Ảnh: Nguyễn Long

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm để Covid-19 lây lan trong cộng đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ trách nhiệm ở bộ phận nào, cá nhân nào trong thực hiện quy trình cách ly, cơ quan nào chịu trách nhiệm về việc để Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Nhiều nơi ở quận 6 bị phong tỏa vì liên quan bệnh nhân 1347, 1348, 1349

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án bác sĩ 'hiếp dâm' điều dưỡng

HĐXX TAND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) quyết định trả hồ sơ vụ án Lê Quang Huy Phương - bác sĩ Khoa Da liễu Bệnh viện T.Ư Huế 'hiếp dâm' điều dưỡng để Viện KSND TP.Huế điều tra bổ sung.

Nghi can cướp tài sản ở Agribank Bắc Đồng Nai sa lưới

Nghi can Mai Xuân Bình ẢNH: NGỌC LÊ

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can cướp tài sản ở Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai.

Ghen ơi là ghen: Mê hồn trận ghen tuông

Một vụ đánh ghen tập thể

Chưa bao giờ chuyện ghen tuông lại thu hút phụ nữ tham gia như hiện nay. Những hội nhóm “ghen”, “đánh ghen” hoạt động khá sôi nổi. Thậm chí, em ghen giùm chị, con ghen giùm mẹ...

Mưa lớn, lở núi gây chia cắt nhiều nơi

Lở núi đe dọa khu dân cư Anh Nhoi 2, xã Sơn Long, H.Sơn Tây, Quảng Ngãi Ảnh: PHẠM ANH

Mưa lớn kéo dài trong hôm qua khiến nhiều tỉnh, thành ở miền Trung, Tây nguyên ngập sâu, sạt lở gây thiệt hại về người và chia cắt nhiều nơi.