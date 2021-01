Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước để thúc đẩy công nghiệp hóa Ảnh: Thái Nguyễn Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 26.1.2021 có bài: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Nhà nước kiến tạo phát triển là lựa chọn phù hợp . Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, mô hình nhà nước kiến tạo phát triển này có thể là lựa chọn phù hợp với Việt Nam.

Đến 2045, TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính châu Á

TP.HCM hướng đến 3 chương trình đột phá để phát triển Ảnh: Gia Hân

Kiểm soát chặt an ninh, an toàn

An ninh thắt chặt tại các tuyến đường đại biểu di chuyển về Trung tâm hội nghị quốc gia cũng như quanh khu vực diễn ra đại hội Ảnh: Gia Hân

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước chào mừng các đại biểu về dự họp phiên trù bị vào hôm qua 25.1 Ảnh: Gia Hân

Sáng nay (26.1), Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Phải “chặt đứt” vòi bạch tuộc tà đạo

Cơ quan chức năng Đồng Hới xử lý một nhóm người đang hoạt động “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép Ảnh: CTV

Dù cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo nhưng vẫn còn những người bị dụ dỗ, lôi kéo, tham gia hoạt động “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép.

Một kết luận thanh tra, 3 lần chỉnh sửa

Chỉ một vụ nhưng Thanh tra tỉnh Cà Mau nhiều lần sửa kết luận Ảnh: Gia Bách

Mới đây, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau lại lần thứ 3 ký quyết định điều chỉnh, sửa nội dung kết luận của đơn vị do chính chánh thanh tra ký trước đó.

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 26.1.2021, còn có: Bộ Công an yêu cầu dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số. Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, TP trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số.