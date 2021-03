Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 27.3.2021

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.3.2021 Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.3.2021 có bài: Sớm bồi thường thiệt hại cho người dân! Trước việc thủy điện xả lũ khiến gần 900 hộ dân bị thiệt hại nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bức xúc và đề nghị tỉnh Quảng Nam nên vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ việc. Ông Alăng Dới nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau khi căn nhà bị cuốn trôi ẢNH: MẠNH CƯỜNG Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.3.2021 có bài: Sớm bồi thường thiệt hại cho người dân! Trước việc thủy điện xả lũ khiến gần 900 hộ dân bị thiệt hại nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự bức xúc và đề nghị tỉnh Quảng Nam nên vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ việc.

Phận mồ côi: Nửa thế kỷ khắc khoải tìm cha mẹ

Anh Nguyễn Thành Được hiện nay Ảnh: Như Lịch

Quan ngại đợt dịch Covid-19 thứ 4

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực gần khách sạn Paris (Hải Phòng) Ảnh: Lê Tân

Ngày 26.3, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 2.580 - 2.586 tại Việt Nam. Tất cả đều là ca nhập cảnh.

Phong tỏa khách sạn Quốc Thái ở khu Trung Sơn vì liên quan người phụ nữ mắc Covid-19

Nhập cảnh trái phép dễ “lọt lưới” từ đường biển vì nhiều lỗ hổng

Lực lượng biên phòng Kiên Giang kiểm tra tàu cá trên biển Ảnh: Xuân Lam

1 trong 2 người phụ nữ từ Campuchia về Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2

Yêu cầu Bộ Y tế chuẩn bị báo cáo về cơ chế “hộ chiếu vắc xin”

Chiều 26.3, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 để thảo luận tình hình dịch bệnh, siết chặt các biện pháp ứng phó khi ghi nhận 2 trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-19.

6 người nghi ngộ độc sau ăn pate chay: Hết thuốc giải độc

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn pate chay điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 ảnh: Duy Tính

Xét xử sai phạm hoán đổi nhà đất tại TP.HCM: Tòa đề nghị làm rõ 8 vấn đề do phát sinh tài liệu mới

Bị cáo Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp và đồng phạm ẢNH: KHẢ HÒA

Chiều 26.3, TAND TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) và 8 bị cáo khác.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ án Dương Thị Bạch Diệp?

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 27.3,2021, còn có: Cua chết trên diện rộng tại Cà Mau do ký sinh trùng. Ngày 26.3, Sở NN-PTNT Cà Mau cho biết kết quả xét nghiệm các mẫu cua của Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu cho thấy tất cả đều có ký sinh trùng giáp xác chân tơ Sacculina sp. Từ đó, bước đầu đánh giá nguyên nhân khiến cua nuôi của người dân bị thiệt hại là do Sacculina sp.