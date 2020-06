Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 3.6.2020

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 3.6.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 3.6.2020 tiếp tục loạt bài Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app: Công an đột xuất kiểm tra công ty cho vay qua app . Theo đó, từ thông tin mà PV Thanh Niên cung cấp, hôm qua 2.6, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.1 đột xuất kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Cashwagon tại tòa nhà cho thuê số 17 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.