Tình hình Covid-19 hôm nay 14.6: TP.HCM mất dấu 6 chuỗi lây nhiễm, giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Cụ thể, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM hôm nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 từ ngày 15.6. Hai địa bàn gồm Q.Gò Vấp và P.Thạnh Lộc (Q.12) sau 2 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 chung với toàn thành phố.

TP.HCM có 6 chuỗi lây nhiễm Covid-19, 191 ca chưa xác định được nguồn lây

Điểm đáng chú ý là lần này, tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế của địa phương, TP.HCM sẽ áp dụng linh hoạt các chỉ thị về giãn cách xã hội gồm: Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19. Theo đó, sau 1 tuần, tùy theo tình hình thực tế, một số khu vực trên địa bàn TP.HCM có thể chuyển từ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 sang theo Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 19.

Từ đêm nay, do chuyển biện pháp giãn cách xã hội, các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào Q.Gò Vấp (TP.HCM) sẽ được thu dọn. 12 chốt kiểm soát chính tại các tuyến đường cửa ngõ và 26 chốt phụ ở các tuyến đường ra vào quận này sẽ giải tỏa từ 0 giờ ngày 15.6.

Trong 2 tuần tới, TP.HCM tiếp tục điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch đối với các ổ dịch đang có dấu hiệu lây lan, kiểm soát chặt các khu vực phong tỏa và các khu cách ly. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện và phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung; đồng thời triển khai tầm soát đối với các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 không chỉ tại bệnh viện mà còn trong cộng đồng.

TP.HCM: 9 điểm dịch được kiểm soát, 6 chuỗi lây nhiễm chưa biết nguồn

Tình hình Covid-19 hôm nay sau 2 tuần TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 vẫn phức tạp, nhiều ổ dịch trong cộng đồng chưa truy được nguồn lây nhiễm.

TP.HCM hiện có đến 6 chuỗi lây nhiễm Covid-19 với 191 ca mắc nhưng chưa xác định được nguồn lây. Các chuỗi này gồm: Chuỗi lây nhiễm tại chung cư Ehome 3; Chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; Chuỗi lây nhiễm xưởng cơ khí H.Hóc Môn; Chuỗi lây nhiễm tại đường số 11, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức; Chuỗi lây nhiễm tại ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, H.Hóc Môn; Chuỗi lây nhiễm Tân Thới 3, Tân Hiệp, H.Hóc Môn.

Toàn bộ 14 block của chung cư Ehome 3, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM phong tỏa ẢNH: NGUYỄN ANH

Đến hôm nay, toàn TP.HCM đã có ca nhiễm tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Các quận huyện có số ca bệnh nhiều nhất gồm: Q.Gò Vấp (115 ca, 14/15 phường có ca bệnh), Q.12 (72 ca, 7/11 phường có ca bệnh), Q.Bình Thạnh (66 ca, 9/20 phường có ca bệnh), Q.Tân Bình (63 ca, 10/15 phường có ca bệnh), Q.Bình Tân (61 ca, 7/11 phường có ca bệnh), Q.Tân Phú (51 ca, 11/11 phường có ca bệnh).

Điều đáng mừng là có 7 chuỗi lây nhiễm và 2 ổ dịch tại TP.HCM đã được khống chế. Trong số này, có 7 chuỗi nhánh liên quan chuỗi lây nhiễm Điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng: Khách sạn Sheraton (Q.1), cửa hàng cà phê Trung Nguyên (Q.Tân Bình), trường Mầm non song ngữ KID TOWN (Q.12), khu nhà trọ P.5, Q.Gò Vấp, Công ty TNHH phát triển giải pháp tầm nhìn IDS (Q.Tân Phú), Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN (Q.Tân Bình), bệnh viện FV (Q.7). Hai ổ dịch còn lại cũng đã được kiểm soát gồm: Ổ dịch tại Công ty Grove ở Q.3 với 6 bệnh nhân và ổ dịch tại quán bánh canh O Thanh (hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3) với 7 bệnh nhân.

Covid-19 có thể đã âm thầm xâm nhập TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30.4

Các ổ dịch “siêu lây nhiễm” ở Hà Tĩnh, Hà Nội tăng số ca mắc

Tình hình Covid-19 hôm nay tại các địa phương khác cũng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chiều nay, 14.6, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận thêm 6 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 trẻ em, là P.Q.N (5 tuổi) và N.A.Đ (1 tuổi, cùng ngụ tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, H.Thạch Hà).

Trước đó, sáng cùng ngày, tỉnh này ghi nhận 5 ca nhiễm, trong đó có 4 ca là F1 trong cùng gia đình có người dương tính với Covid-19 và 1 ca từng đến ổ dịch “siêu lây nhiễm” bãi biển Xuân Hải (TT.Lộc Hà, H.Lộc Hà). Như vậy, tính từ ngày 4.6 đến nay, Hà Tĩnh đã có 62 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Tại Hà Nội, hôm nay có thêm 3 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 2 ca là F1 của các bệnh nhân tại chợ Cửa hàng mới (TT. Đông Anh, H.Đông Anh) và 1 ca tại Ngọc Lâm (Q.Long Biên). Với việc có thêm 2 bệnh nhân mới, ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới H.Đông Anh đã ghi nhận 18 trường hợp dương tính từ ngày 7.6 đến nay.

Tỉnh Bắc Giang vẫn đứng đầu số ca nhiễm, tính từ 6 giờ sáng đến 12 trưa nay, tỉnh này có thêm 69 ca. Các bệnh nhân này đều trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Trong khi đó, tỉnh Nghệ An vừa ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 tại TP.Vinh sau hơn 1 tháng trên địa bàn tỉnh không xuất hiện ca nhiễm mới. Bệnh nhân là N.T.M (19 tuổi, quê ở H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) tạm trú tại TP.Vinh, có lịch trình di chuyển rất phức tạp và khai báo y tế chưa đầy đủ. Người này đã bị Công an TP.Vinh (Nghệ An) khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh để điều tra.