Tình hình Covid-19 hôm nay 2.7: Nhiều tỉnh thành nhận vắc xin, TP.HCM lại ngưng chợ, đóng đường

Tình hình Covid-19 đến trưa hôm nay, cả nước có 175 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân thứ 17 .728 - 17.902 tại Việt Nam. Trong đó, 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay, tại Thanh Hóa 3 ca, Long An và Kiên Giang mỗi tỉnh 1 ca. 170 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại TP.HCM 151 ca, Phú Yên 10 ca, Hưng Yên 3 ca, Long An 2 ca, Trà Vinh, Hải Phòng, Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi nơi 1 ca. Trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ ngày 27.4) đến nay có 14.505 ca mắc Covid-19, trong đó, 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.