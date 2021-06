Tình hình Covid-19 hôm nay 29.6: Ca nhiễm tăng sốc ở 4 tỉnh thành, đóng cửa nhiều chợ, bệnh viện, cảng cá

Tình hình Covid-19 đến trưa hôm nay, Bộ Y tế thông báo có 2 ca tử vong do mắc Covid-19. Ca tử vong số 77 là bệnh nhân 13827 (nam, 77 tuổi), địa chỉ tại Q.Bình Tân, TP.HCM, có tiền sử di chứng tai biến mạch máu não nằm một chỗ từ 4 năm nay. Ca tử vong số 78 là bệnh nhân 13347 (nam, 54 tuổi), địa chỉ tại Q.1, TP.HCM, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn. Đến 12 giờ trưa nay, cả nước có 102 ca mắc mới, trong đó, 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa 5 ca, Kiên Giang 2 ca và An Giang 1 ca; 94 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 54 ca, Hưng Yên 14 ca, Bắc Giang 11 ca, Hà Tĩnh 8 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hải Phòng 2 ca, Đồng Tháp và Lạng Sơn mỗi tỉnh có 1 ca.