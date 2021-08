Tình hình Covid-19 hôm nay 6.8: Xin cấp phép khẩn vắc xin NanoCovax; thêm gần 600.000 liều AstraZeneca

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, việc quản lý tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ thực hiện trên nền tảng Cơ sở dữ liệu về dân cư. Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công an về việc triển khai hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Bộ Công an, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân được đưa vào vận hành, khai thác từ ngày 1.7.2021, đang quản lý tập trung, thống nhất thông tin của gần 100 triệu công dân. Bộ Công an đã nghiên cứu, xây dựng hệ thống để quản lý công dân vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thêm gần 600.000 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến TP.HCM. Sáng 6.8, 592.100 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Đây là lần giao vắc xin thứ 7 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) và AstraZeneca, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Như vậy, liên tiếp trong 5 tuần, có 3.981.900 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của Hệ thống tiêm chủng VNVC đã về đến Việt Nam, nâng tổng số vắc xin của hợp đồng này đã có mặt tại Việt Nam lên 4.387.100 liều.

Nanogen báo cáo Bộ Y tế xem xét cấp phép khẩn cấp vắc xin NanoCovax. Ước tính hiệu quả bảo vệ khỏi Covid-19 của vắc xin NanoCovax là hơn 90%, Công ty Nanogen vừa có báo cáo hỏa tốc mong Bộ Y tế, hội đồng đạo đức xem xét để có cơ sở cấp phép khẩn cấp cho vắc xin NanoCovax. Theo Nanogen: “Kết quả xét nghiệm miễn dịch trên nhóm Covid-19 đã hồi phục do nhóm nghiên cứu Viện Pasteur thực hiện, với kết quả miễn dịch sau tiêm vắc xin NanoCovax, cũng so sánh kết quả miễn dịch của một số vắc xin khác đã được công bố. Kết quả so sánh cho thấy, vắc xin NanoCovax có hiệu quả tốt trong việc phòng Covid-19”. Sáng mai, 7.8, Bộ Y tế sẽ họp thẩm định thử nghiệm lâm sàng vắc xin NanoCovax.

Vĩnh Long phấn đấu năm 2021 tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 95% dân số. Sở Y tế Vĩnh Long cho biết trong ngày 5.8, tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 8.758 người, cộng dồn là 65.831 người đã được tiêm vắc xin. Trong đó, có 8.856 người đã được tiêm đủ liều. Tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 với quyết tâm phấn đấu trong năm 2021 tiêm cho 95% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Riêng về điều trị, công điện yêu cầu chuẩn bị các phương án cao nhất có thể cho điều trị, bảo đảm đầy đủ ô xy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Hoàn thành, đưa vào sử dụng nhanh nhất các cơ sở thu dung, điều trị theo mô hình tháp nhiều tầng của Bộ Y tế. Tổ chức tốt việc quản lý, điều phối các nguồn lực để kịp thời tiếp nhận, điều trị người nhiễm Covid-19 nhằm giảm tỷ lệ diễn biến nặng hơn, giảm tỷ lệ người chưa có triệu chứng diễn biến thành có triệu chứng. Chủ động nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, kể cả huy động nguồn lực y tế của các ngành và tư nhân.

Các ổ dịch Covid-19 được khống chế, Đắk Nông dừng Chỉ thị 16 đối với TP.Gia Nghĩa. UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý cho TP.Gia Nghĩa kết thúc đợt . UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý cho TP.Gia Nghĩa kết thúc đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ 12 giờ ngày 6.8. Theo đó, sau 13 ngày tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 16, các ổ dịch Covid-19 ở TP.Gia Nghĩa đã được khống chế, cơ bản khoanh vùng, kiểm soát triệt để và không còn khả năng lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, TP.Gia Nghĩa tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến khi có thông báo mới.

Xuất hiện ổ dịch mới ở Lâm Đồng, An Giang. Tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện ổ dịch với 3 ca dương tính Covid-19 đều là nữ công nhân trong Công ty may DWS - Công ty TNHH sợi Đà Lạt, thuộc xã Trạm Hành (TP.Đà Lạt). 3 ca dương tính mới này đều là công dân xã Trạm Hành (Đà Lạt), hằng ngày làm việc tại Công ty sợi Đà Lạt. Trong khi đó tỉnh An Giang phát hiện ổ dịch tại bến cá gần biên giới. Theo đó, sau khi phát hiện 1 tài xế dương tính Covid-19, xét nghiệm mở rộng, tỉnh này phát hiện có 34 người liên quan đến bến cá Dương Lan tại T.T.Long Bình, H.An Phú dương tính Covid-19.

Hà Nội giãn cách xã hội thêm 15 ngày. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ban hành công điện tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội thêm 15 ngày, từ 8.8 đến 6 giờ sáng 23.8. Hà Nội thiết lập các vùng để quản lý phòng chống dịch Covid-19 gồm: “vùng xanh” - khu vực không có dịch, “vùng da cam” - khu vực có nguy cơ, “vùng đỏ” - khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly. Trước đó, Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội từ 6 giờ ngày 24.7 đến 7.8, dù đã có một số kết quả, song số ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là phát sinh các ổ dịch mới phức tạp.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Đà Nẵng tạm dừng lưu thông qua cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước để phòng dịch Covid-19. Từ hôm nay 6.8, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã thống nhất tạm dừng lưu thông qua cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, chỉ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp khác mới được lưu thông qua 2 cầu này. Cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước là 2 cầu quan trọng, bắc từ trung tâm TP.Đà Nẵng qua phía bờ đông sông Hàn thuộc địa bàn Q.Sơn Trà, nơi đang thực hiện phong tỏa 5 phường.