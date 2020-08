Tình hình Covid-19 tại TP.HCM ngày 12.8: Khai báo y tế ngay để tránh bị xử lý hình sự

Trong số này đã có 50.516 người đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 48.757 mẫu có kết quả âm tính (6 người dương tính Covid-19), các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

TP.HCM cũng đã có 71 người nhiễm Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay, 61 ca đã xuất viện, 10 ca đang được cách ly điều trị.

Hiện còn 1.044 gười đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 3.602 người cách ly, giám sát tại nhà, nơi cư trú.

Ngày 12.8, Sở Y tế có văn bản đề nghị các bệnh viện khẩn trương thực hiện tự đánh giá theo nội dung Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, nhập kết quả vào phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế

Các bệnh viện triển khai thực hiện các nội dung của “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm Covid-19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại” do Sở Y tế ban hành.

Đặc biệt, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch và thành lập 3 tổ đi kiểm tra, đánh giá các bệnh viện về thực hiện phòng chống dịch theo các tiêu chí mà Bộ Y tế, Sở Y tế ban hành.

Bệnh viện an toàn có tổng điểm đạt trên 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm.

Bệnh viện an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ trên 50% đến trên 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm.

Bệnh viện không an toàn có tổng điểm đạt hơn 50% hoặc bất kỳ tiêu chí nào 0 điểm.

Sở Y tế sẽ có biện pháp chấn chỉnh các bệnh viện an toàn ở mức thấp, đặc biệt là bệnh viện không an toàn trong phòng chống Covid-19. Trước đó, Bộ Y tế cho biết sẽ kiên quyết đóng cửa bệnh viện không an toàn.