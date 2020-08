Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 28.8: 2 bệnh viện không an toàn

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM , sáng 28.8, Sở Y tế TP.HCM đã công bố kết quả đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, theo 37 tiêu chí bệnh viện an toàn do Bộ Y tế ban hành và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TP không để một bệnh viện nào trở thành nơi lây nhiễm.