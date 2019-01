Tình tiết mới trong vụ khởi tố vụ án điện giật chết người

Tối 16.1, đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), cho biết đã nắm được thông tin ông Nguyễn Quang Hiển (36 tuổi, ngụ K814 Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khiếu nại việc Công an Q.Cẩm Lệ khởi tố bị can ông Hiển tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ đường dây điện sà xuống giật chết người đêm 10.12.2018 trước chợ Hòa An, Q.Cẩm Lệ (Thanh Niên đã thông tin).