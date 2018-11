Tòa trả hồ sơ vụ án sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả

tin liên quan Triệt phá cơ sở sản xuất dầu nhớt giả quy mô lớn

Sau một ngày nghị án, chiều 1.11, xét thấy cần xác minh thêm nhiều tình tiết để làm rõ hơn khung hình phạt truy tố nên HĐXX TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả ” đối với 6 bị cáo Mai Hữu Phúc, Nguyễn Văn Điệp, Đoàn Quang Khánh, Trịnh Duy Khiêm, Ngô Đình Đông và Lê Quang Đạt.

Theo cáo trạng, ngày 11.10.2017, các trinh sát của Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) - Công an TP.HCM phát hiện Đông đang bốc dỡ 30 thùng (loại 18 lít/thùng) và 3 thùng phuy nhớt (loại 209 lít/thùng) giả một số nhãn hiệu dầu nhớt nổi tiếng, từ ô tô xuống để giao cho khách hàng nên kiểm tra, bắt giữ. Đông khai toàn bộ số hàng trên do Phúc sản xuất.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Phúc tại Q.Tân Phú (TP.HCM), công an thu giữ 1 xe tải, 50 thùng dầu hộp số các loại, 1.656 bình nhớt dung tích 800 - 1.000 ml các loại, 14 bao tải và thùng carton chứa nhãn mác, nắp, vỏ hộp dầu nhớt các loại…

Mở rộng điều tra, công an khám xét trụ sở Công ty TNHH Ngọc Điệp trên đường Tân Hòa Đông (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) do bị cáo Điệp làm chủ, là nơi tiêu thụ hàng hóa cho Phúc, phát hiện 1.668 bình nhớt loại 800 - 1.000 ml/bình, 103 thùng loại 18 lít/thùng, 84 bình loại 4 lít/bình, 2 thùng phuy loại 209 lít/phuy và 5 thùng nhớt hộp số loại 12 hộp/thùng.

Khám xét một số địa điểm khác là nơi sản xuất, in ấn, kho chứa hàng tại Q.6, Q.Tân Phú, H.Hóc Môn, Bình Chánh trên địa bàn TP.HCM, công an thu thêm nhiều máy ép bao bì, máy in lụa, máy ép nắp, máy nén khí… và nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất dầu nhớt giả do Phúc tổ chức và điều hành.

Theo đó, sau khi sản xuất hàng giả, đóng gói, Phúc vận chuyển qua kho hàng, rồi gửi đi các tỉnh Phan Thiết, Kiên Giang, An Giang... tiêu thụ. Ngoài ra, Phúc cũng khai bị cáo chỉ thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Nguyễn Duy Khánh. Quá trình điều tra, xác minh, Khánh bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, truy nã.

Kết luận giám định cũng cho thấy các loại dầu nhớt thu giữ không phù hợp với chỉ tiêu do các hãng sản xuất nhớt bị làm giả đã công bố. Theo cáo trạng, tổng số lượng hàng giả tương đương giá trị hàng thật trên 1,2 tỉ đồng.