Tội phạm ma túy bắt đầu chuyển vùng hoạt động vào miền Trung và miền Nam

Theo báo cáo của Bộ trưởng Công an: năm 2018, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ ma túy tăng 10,53% về số vụ, 10,59% số đối tượng; lượng heroin thu giữ tăng 102,52 %, ma túy tổng hợp thu được tăng 125,14% so với năm 2017. Trong 5 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an đã phát hiện 10.246 vụ, 11.731 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 301,31 kg heroin, 3.272,20 kg và 437.334 viên ma túy tổng hợp, 259,61 kg cần sa. Mặc dù số vụ bắt giữ giảm 12,66% so với cùng kỳ 2018, nhưng lượng ma túy tổng hợp thu được tăng kỷ lục, đây là số lượng ma túy thu được lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, đã liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, điển hình như: 3 vụ bắt giữ 300 kg ma túy tổng hợp, 895 bánh heroin, 1.030 kg ma túy tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; các vụ bắt giữ 600 kg ma túy tổng hợp, 100 bánh heroin và 700 kg ma túy tổng hợp vào các ngày 15.4.2019, 17.4.2019 tại Nghệ An; vụ bắt giữ hơn 500 kg ketamin ngày 11.5.2019 tại TP. Hồ Chí Minh; vụ bắt giữ 119 kg cocain tại Tiền Giang...