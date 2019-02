Tôn vinh những người đã chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc

Tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh Chiều 15.2, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa và nhiều đoàn viên, thanh niên địa phương đã đến thắp hương tưởng nhớ anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh tại gia đình cụ Khương Thị Chu (mẹ liệt sĩ Lê Đình Chinh) ở P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh là công an vũ trang (nay là bộ đội biên phòng), hy sinh trên biên giới phía bắc ngày 25.8.1978 khi đang chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc. Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh là chiến sĩ đầu tiên hy sinh ở biên giới phía bắc. Sau khi hy sinh, anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh được an táng tại khu vực gần biên giới, sau đó được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ H.Cao Lộc (Lạng Sơn). Tháng 1.2013, hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và gia đình, Ban Liên lạc Trung đoàn 12 tổ chức cất bốc và đưa anh về quê hương Thanh Hóa an táng. Minh Hải