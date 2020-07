Tổng bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng

Sáng 25.7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 18 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nội dung chính của phiên họp là kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020; cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020.

Trước đó, ngày 20.5, tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo cũng do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ án Nhật Cường; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri); Tổng Công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Đến nay, các vụ việc này đều có các diễn biến mới.

Các đại biểu tham dự phiên họp Ban Chỉ đạo Ảnh TTXVN

Gần đây nhất, liên quan tới vụ án buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan, ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu và Bùi Quốc Việt (ngụ P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm) để điều tra về tội buôn lậu.

Tiếp đó, ngày 16.7, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan tới 3 đối tượng Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, trú tại P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội), công tác tại Phòng Thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP.Hà Nội và Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, trú tại P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Phạm Quang Dũng (37 tuổi, trú tại xã Tân Triều, Q.Thanh Trì, Hà Nội), cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an (C03). Theo đó, tài liệu bí mật nhà nước mà 3 đối tượng nêu trên chiếm đoạt là tài liệu liên quan tới vụ án Nhật Cường.

Liên quan tới vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh , C03 cũng đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương; Bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương và ông Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm Ảnh TTXVN

Còn trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), C03 đã khởi tố hàng loạt các bị can, trong đó có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Trọng Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh; Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc…

Liên quan tới vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), sau khi ông Lê Quang Hào, Phó tổng giám đốc VEC bị cơ quan công an bắt vào ngày 11.5, tại kỳ họp 46, từ 15 - 17.7, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Trần Văn Tám, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VEC.