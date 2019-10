Tông trực diện vào xe tuần tra của CSGT Long An, một phụ nữ bị thương nặng

Trưa 30.10, Công an TX.Kiến Tường (Long An) cho biết trên tuyến QL62 đi qua địa bàn thị xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ bị thương nặng. CSGT Công an TX.Kiến Tường đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.