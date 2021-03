TP.HCM: 34 trạm y tế đã đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

4 nguyên nhân khiến 34 trạm y tế bị dừng hoạt động Cuộc họp đã mổ xẻ 4 nguyên nhân chính khiến 34 trạm y tế thuộc 13 Trung tâm y tế quận, huyện bị Bảo hiểm xã hội TP.HCM đưa vào danh sách phải tạm ngưng ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là: - Thứ nhất, chưa kịp bổ sung người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật (do người phụ trách đã nghỉ hưu), chưa có người thay thế. - Thứ hai, biến động nhân sự làm trạm y tế thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. - Thứ ba, một số trạm y tế đang trong giai đoạn làm thủ tục hành chính để được cấp phép lại do thay đổi vị trí (do được xây dựng mới). - Thứ tư, một vài trạm y tế (Q.9 cũ) có số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ít nên tự xin Bảo hiểm xã hội TP.HCM ngưng.