TP.HCM: 430 tu sĩ tình nguyện sẽ đến các bệnh viện chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng căng thẳng, ngày 20.7, thừa lệnh đức Tổng giám mục Nguyễn Năng (Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM), Văn phòng Tòa Tổng giám mục phát đi lời kêu gọi bà con giáo dân tại TP thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, đặc biệt là việc giãn cách gia đình với gia đình, để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Văn phòng Tòa tổng giám mục TP.HCM cũng cho biết, ngoài việc tương trợ, chia sẻ lương thực hằng ngày cho các gia đình thiếu thốn khó khăn, Giáo hội Công giáo còn mong ước cộng tác vào lãnh vực y tế

Theo đó, trong những ngày sắp tới, sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Do vi rút Covid-19 rất dễ lây nhiễm, các linh mục không có điều kiện được vào bệnh viện cử hành bí tích xức dầu cho các bệnh nhân mắc Covid-19 hấp hối (nếu có). Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân qua đời do Covid-19 và được cơ quan chức năng của TP.HCM chấp thuận, các linh mục cũng sẽ đến cử hành nghi thức cuối cùng cho người quá cố trước khi được hỏa táng. Đây là một việc tuy nhỏ nhưng đem lại niềm an ủi cho các tín hữu Công giáo. Tòa Tổng giám mục sẽ tổ chức một nhóm linh mục thay phiên nhau thi hành nhiệm vụ này.