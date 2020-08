TP.HCM: Bất an vì mất của, lại bị trộm 'khủng bố', chủ nhà trình báo công an

Ngày 17.8, Công an xã Phước Hiệp (H.Củ Chi) lập hồ sơ theo trình báo của một người dân trên địa bàn về việc bị trộm đột nhập vào nhà , còn thách thức, khủng bố khi bị chủ nhà phát hiện.

Theo trình báo của anh N.N.T. (34 tuổi, ngụ ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi), kẻ trộm khi bị phát hiện đàng đột nhập vào nhà dân vẫn ngang nhiên nhiều lần ném đá "khủng bố" tinh thần chủ nhà.

Bị chủ nhà phát hiện truy đuổi, kẻ trộm leo tường rào bỏ trốn Ảnh cắt từ clip

Anh T. cho hay, gia đình anh sinh sống tại căn nhà trên quốc lộ 22 (đoạn qua xã Phước Hiệp), đồng thời cũng là nơi kinh doanh buôn bán nước giải khát của gia đình. Tại quán anh T., có nuôi nhiều cá cảnh để khách vừa giải khát vừa ngắm cá. Khổ như chủ nhà bị trộm mất cá đắt tiền, còn bị kẻ trộm “khủng bố” Rạng sáng ngày 27.7, một nam thanh niên đến trèo tường rào vào nhà và trộm đi một con cá cảnh đắt tiền. Anh T. phát hiện đuổi theo, nhưng kẻ trộm đã được đồng bọn chở tẩu thoát. Tiếp đó, khoảng 23 giờ 51 ngày 14.8, camera an ninh gia đình anh T. tiếp tục ghi nhận người "giống như tên trộm hồi tháng 7" đột nhập trộm cá. Do đã cảnh giác từ vụ mất trộm cá trước đó, anh T. khóa nắp bể cá. Trong lúc tên trộm đang lay hoay tìm cách trộm cá thì bị gia đình anh T. phát hiện, truy đuổi.

Cũng theo anh T., tên trộm nhanh chân leo tường rào ra bên ngoài tẩu thoát cùng đồng bọn, tuy nhiên chỉ một lúc sau đã quay lại, cầm gạch đá, ném thẳng vào nhà anh T.

Kẻ trộm ném đá vào nhà anh T Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 22 giờ ngày 15.8, lại xuất hiện người ném gạch vào nhà anh T., làm bể kính cửa chính ra vào nhà, hư hại 1 số tài sản.

“Gia đình tôi cảm thấy bất an, lo lắng, nên đã trình báo công an. Mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc, ngăn chặn vụ việc”, anh T. trình bày.

Gạch ống, theo anh T., được kẻ trộm dùng để ném vào nhà anh Ảnh: Trần Kha Cửa kính nhà anh T. bị bể do bị ném gạch đá Ảnh: Trần Kha

Trưa ngày 17.8, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an xã Phước Hiệp (H.Củ Chi) cho biết công an xã đã tiếp nhận đơn trình báo của anh T. về việc trộm đột nhập nhà. Công an cũng đã đến hiện trường, ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh nhà anh T., lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục phối hợp Công an H.Củ Chi làm rõ, truy xét vụ việc.