TP.HCM: Bắt nghi phạm kề dao vào cổ cô gái buộc chuyển tiền qua tài khoản

Ngày 25.10, Công an P.Tam Bình phối hợp cùng Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ Lê Đức Linh (28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp tài sản . Linh là nghi phạm đã dùng dao kề cổ chị H. (27 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), bắt chuyển tiền qua tài khoản gây xôn xao dư luận vào ngày 16.10 ở P.Tam Bình (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 16.10, chị H. đang làm việc tại cửa tiệm phụ kiện điện thoại ở đường số 10, khu phố 4, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức. Lúc này, tên cướp mặc trang phục giả dạng phụ nữ, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa vờ vào mua đồ rồi rút con dao đe doạ chị H. Tên cướp yêu cầu chị H. phải đưa tiền cho hắn. Chị H. nói không có tiền mặt thì tên cướp kề dao vào cổ rồi yêu cầu chị H. phải chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của hắn.

Quá hoảng sợ, chị H. buộc phải làm theo tên cướp. Do trong tài khoản chị H. không đủ tiền nên chị đã chuyển 30 triệu đồng. Khi chị H. vừa chuyển tiền xong thì tên cướp yêu cầu chị H. quỳ, úp mặt vào tường rồi y chạy bộ thoát ra ngoài, để lại hiện trường đôi dép.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh ở khu vực truy xét kẻ cướp.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Linh là nghi phạm gây ra vụ cướp. Biết Linh trốn về nhà người thân ở Thanh Hóa nên công an đã tiến hành truy bắt.