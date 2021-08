TP.HCM: Bị truy đuổi khi dắt trộm xe ba gác nhưng không nổ được máy

Ngày 20.8, Công an P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân (TP.HCM) tiếp nhận thông tin trình báo người dân mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại.

Nghi phạm lấy xe máy của chị M.V.T.L ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo hình ảnh camera, khoảng 14 giờ ngày 14.8, một người nam ăn mặc lịch sự, đi bộ tiến lại gần chiếc xe máy dựng trước một cửa tiệm trên đường số 3 khu dân cư Vĩnh Lộc (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Người này mở khóa, ngồi lên chiếc xe máy lấy được chạy đi.

“Vụ trộm chỉ diễn ra trong vài giây nên mọi người trong nhà không hay biết cho đến khi xem lại camera”, chị M.V.T.L (33 tuổi, ngụ Q.6) nhân viên của tiệm trên, là chủ nhân chiếc xe máy bị trộm, nói.

Tiếp đó, hơn 12 giờ ngày 15.8, cũng tại trước cửa tiệm trên, một người nam mặc áo dài tay, quần dài, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang đến trộm chiếc xe ba gác máy (xe của nhân viên giao hàng). Do không thể nổ máy chiếc xe ba gác, tên trộm dắt bộ khoảng 200 mét trên đường thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Kẻ trộm bỏ lại xe ba gác máy lên xe cùng đồng bọn chạy mất.

Chỉ sau một ngày chị L. bị mất xe máy, kẻ trộm đến ngay khu vực này lấy xe ba gác máy ẢNH CẮT TỪ CLIP

Do tình hình dịch bệnh đi lại bất tiện, chị L. sau đó đã gọi điện trình báo công an địa phương.

Khu vực nơi xảy ra 2 vụ trộm ẢNH: TRẦN KHA

Ngày 20.8, Công an P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo mất trộm của chị L.. Công an cũng đã thu thập, trích xuất camera an ninh tại khu vực để tiến hành lập hồ sơ, xử lý.