TP.HCM: Bỏ chạy sau tai nạn xe máy, mặc người đi cùng xe tử vong tại chỗ

Đến hơn 1 giờ ngày 20.2, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra trên đường Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh).

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, trước đó, hơn 20 giờ ngày 19.2, hai thanh niên chở nhau trên xe máy với tốc độ cao trên đường Lê Trọng Tấn, hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý về QL1. Khi đến khu vực điểm mở dải phân cách tại trước số 578 Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh) thì va chạm với một xe máy khác đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên đi xe máy văng xuống đường, xe máy trượt dài ma sát với mặt đường, lửa văng tung tóe. 1 người tử vong tại chỗ . Sau khi tai nạn xảy ra, mặc dù người đi chung xe bị nạn, nam thanh niên còn lại vội dựng xe lên tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Người tử vong xác định ban đầu ngụ ở Q.11. Công an đang truy xét người đi cùng hiện đã bỏ trốn.

Riêng người đi xe máy còn lại bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngày 20.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an Q.Tân Phú sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đã tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ vụ tai nạn. Công an cũng đang xác minh thông tin vụ tai nạn xe máy chết người này có liên quan đến một vụ cướp giật xảy ra trước đó.