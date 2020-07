TP.HCM: Ca bệnh người Indonesia 'dương tính yếu' Covid-19 khó có khả năng lây lan

Một thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa bị công an bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Do 'sai cả hệ thống' nên H.Thới Lai (TP.Cần Thơ) đã để xảy ra vụ 'dự án ở ấp A, nhưng thu hồi đất làm dự án ở ấp B'.

Hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm tại Bình Phước sau tiệc cưới được xác định do vi sinh vật, khuẩn E.Coli có trong món miến xào hải sản.

Công an TP.HCM vừa thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land.