TP.HCM: Cảnh sát hình sự phối hợp bắt giữ 16 nghi can cướp giật tài sản liên tỉnh

Tối 14.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, trong ngày 11.4 đơn vị này vừa phối hợp với công an các tỉnh An Giang, Tây Ninh truy xét, bắt giữ 16 nghi can cướp giật tài sản liên tỉnh.