TP.HCM chi gần 10 tỉ đồng xây 3 bến buýt mới

Trong đó, Bến xe buýt Tân Phú có tổng diện tích xây dựng 5.507,7 m2 tại số 731 Trường Chinh (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) với tổng mức đầu tư 6,5 tỉ đồng. Quy mô xây dựng mới nền bến là 3.165 m2, tái sử dụng nền bến 1.783 m2, xây dựng mới 1 nhà vệ sinh công cộng có phục vụ cho người khuyết tật và xây dựng hàng rào bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống camera giám sát an ninh. Công trình dự kiến thi công và hoàn thành trong 75 ngày.

Bến Tân Quy kinh phí 1,9 tỉ đồng, có tổng diện tích xây dựng 1.156 m2 tại gần giao lộ đường tỉnh lộ 8 và đường Sen Hồng, thuộc xã Trung An (H.Củ Chi), dự kiến thi công và hoàn thành trong 120 ngày.

Bến xe buýt An Nhơn Tây với tổng kinh phí xây dựng gần 1,4 tỉ đồng, diện tích xây dựng 600 m2 tại đường An Nhơn Tây, thuộc xã An Nhơn Tây (H.Củ Chi). Công trình dự kiến thi công và hoàn thành trong 90 ngày.