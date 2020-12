TP.HCM: Con giả cảnh sát hình sự, cha giả sếp công an 'phối hợp' cướp tài sản

Ngày 31.12, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Bùi Văn Dũng (51 tuổi) và Bùi Minh Trí (30 tuổi, con trai của Dũng, cùng ngụ Q.12, TP.HCM) để điều tra hành vi cướp tài sản

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 18.12, anh H. (22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) điều khiển xe máy hiệu Raider chạy trên đường Vĩnh Lộc (đoạn KCN Vĩnh Lộc, H.Hóc Môn) thì bất ngờ bị Trí mặc sắc phục công an đi xe máy áp sát ra hiệu dừng xe. Tại đây, Trí xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu anh H. xuất trình giấy tờ kiểm tra rồi đẩy xe nạn nhân về một quán cà phê thuộc Q.12 để “chờ sếp” đến xử lý.

Tại đây, Dũng mặc sắc phục công an, đeo áo khoác tự xưng là "sếp đội phó" và cố tình để lộ khẩu súng đến “làm việc” với anh H. Thấy nạn nhân hoảng loạn, Dũng tiếp tục đe dọa và gọi "lính" (Trí) đưa anh H. về đồn, riêng chiếc xe bị giữ lại.

Nạn nhân được chở đến một địa điểm khác rồi bị bỏ lại. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an thu giữ nhiều tang vật sau khi bắt giữ hai tên cướp. ẢNH: T.T

Nhận được tin báo, Công an H.Hóc Môn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hóc Môn nhanh chóng vào cuộc truy bắt hai tên cướp giả danh công an.

Qua điều tra truy xét, đến ngày 24.12, Công an H.Hóc Môn đã bắt giữ Dũng tại Q.12; Trí cũng bị bắt giữ vào ngày hôm sau. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi cướp tài sản, cả hai đem cầm chiếc xe với giá 20 triệu đồng để tiêu xài. Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan như 1 còng, 1 roi điện, 1 súng kim loạt (dạng súng đồ chơi - PV).

Được biết, hai cha con Dũng và Trí đều có tiền án về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “cướp tài sản”. Ngoài ra, Dũng trước đây đã từng đi lính nghĩa vụ công an.

Công an H.Hóc Môn cảnh báo người dân về thủ đoạn giả công an lừa đảo, cướp tài sản như trên, đồng thời kêu gọi ai từng là nạn nhân của thủ đoạn tương tự cần đến cơ quan công an trình báo, phục vụ công tác điều tra.