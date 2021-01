TP.HCM: Công an Q.Tân Bình tiêu hủy hàng nghìn loại vũ khí, công cụ hỗ trợ

Trước đó, ngày 18.11.2020, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Tân Bình khi tuần tra trên đường Nguyễn Thái Bình (P.4, Q.Tân Bình) thì phát hiện Đinh Tuấn Kiệt (25 tuổi) điều khiển xe máy chở theo bạn gái có biểu hiện nghi vấn nên yêu kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện mang theo 4 cây ba ton, 2 bình xịt hơi cay, 1 thanh kiếm nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Kiệt khai vận chuyển số hàng trên cho Nguyễn Tiến Mạnh (32 tuổi, trú Q.Thủ Đức), mỗi lần ăn hoa hồng 50.000 đồng. Công an Q.Tân Bình ngay sau đó đó đã đến khám xét nhà của Mạnh, phát hiện có 828 cây đao kiếm các loại, 232 gậy ba ton, 106 bình xịt hơi cay, 43 roi điện. Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.