TP.HCM: CSGT trích xuất camera, truy tìm xe và các 'quái xế' chặn cao tốc

Chiều 21.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Cục CSGT đang phối hợp với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM và Công an TP.Thủ Đức trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy tìm biển số xe, xác định “quái xế” tụ tập, đua xe trái phép ở lối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng 19.3.

Cũng theo nguồn tin này, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do Cục CSGT quản lý, có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua Phòng PC08, Công an TP.Thủ Đức đã liên tục tấn công, giải tán, truy bắt các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, đi xe thành đoàn, đua xe trái phép trên các tuyến đường nên các nhóm này “tịt” đường đua. Việc nhóm thanh thiếu niên dám lên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chặn xe, dàn hàng ngang gây rối, đua xe là rất nguy hiểm, là tình huống bất ngờ cho các cơ quan chức năng.