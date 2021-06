TP.HCM: Dịch Covid-19 tại chợ Sơn Kỳ phức tạp, Q.Tân Phú lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

Lực lượng chức năng phong tỏa chợ Sơn Kỳ vào chiều 22.6. Ảnh: Khánh Trần

Đại diện TTYT Q.Tân Phú cho biết sẽ phối hợp với đội ngũ y tế của Bệnh viện Trưng Vương để lấy mẫu tại 4 điểm trên địa bàn phường, số mẫu dự kiến là khoảng 30.000 mẫu xét nghiệm. Đối tượng lấy mẫu gồm những người dân từng đến chợ Sơn Kỳ từ ngày 10.6 đến nay. Người dân ở khu vực xung quanh chợ, các tuyến đường Bờ Bao Tân Thắng, Lê Trọng Tấn và Tân Kỳ - Tân Quý.

Nhiều người dân đã đăng ký xong, ngồi chờ lấy mẫu Ảnh: Khánh Trần

Theo quan sát của chúng tôi, khoảng 13 giờ chiều, rất nhiều người dân đã đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm tại Trường trung học Đinh Bộ Lĩnh (91 Tân Thắng, P.Sơn Kỳ) một trong 4 điểm lấy mẫu trên địa bàn P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú) để đăng ký và xếp hàng chờ lấy mẫu.

Lực lượng chức năng vừa phải điều tiết giao thông, vừa liên tục nhắc nhở người dân xếp hàng giữ khoảng cách. Ảnh: Khánh Trần

Đại diện UBND P.Sơn Kỳ cho biết, nhằm tránh trường hợp nhiều người dân dồn về lấy mẫu xét nghiệm cùng một lúc nên Ủy ban đã thông báo cụ thể đến từng tổ dân phố, theo đó mỗi tổ dân phố sẽ đến lấy mẫu vào các khung giờ khác nhau.

Tuy nhiên, đến thời điểm lấy mẫu, có rất đông người nối dài cả một đoạn đường khi rất nhiều người dân tới lấy mẫu cùng lúc. Lực lượng công an phường cùng dân quân phải rất vất vả khi vừa điều tiết giao thông, vừa nhắc nhở người dân giãn cách. Một cán bộ công an cho hay: “Người dân tại phường tới lấy mẫu thì không đông như vậy, nhưng nhiều người dân từ những phường khác thấy điểm lấy mẫu nên cũng vào đăng ký, giờ thành ra đông người tới lấy mẫu hơn rất nhiều so với dự kiến”.

Lực lượng quân đội phun khử khuẩn trên địa bàn P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú). Ảnh: Khánh Trần

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân sống trong khu vực chợ Sơn Kỳ. Ảnh: Khánh Trần

Tình hình dịch Covid-19 tại chợ Sơn Kỳ đang phức tạp, lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân sống trong chợ và khu vực xung quanh. Trước đó khoảng 16 giờ, ngày 22.6, lực lượng chức năng đã phong tỏa chợ Sơn Kỳ do liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.