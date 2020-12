TP.HCM: Điều tra nghi vấn vụ sập nhà ở Phú Nhuận là do vật liệu nổ

Sáng 23.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, kết quả điều tra ban đầu thể hiện chủ ngôi nhà bị sập sau tiếng nổ lớn trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là ông H.T.S (45 tuổi) có liên quan nhiều món nợ với nhiều người.

Khám nghiệm ban đầu, căn nhà bị sập toàn bộ phần cửa trước, văng ra đường, phần tường 2 bên phía trước bị hư hỏng nặng, nghi vấn do vật liệu nổ gây ra.

Hiện Công an Q.Phú Nhuận đang phối hợp với các phòng chức năng của Công an TP.HCM và các đội nghiệp vụ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, làm việc với những người liên quan, điều tra làm rõ vụ nổ ở Phú Nhuận.