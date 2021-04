TP.HCM: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong khách sạn ở Bình Tân

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân

Nhân viên khách sạn gọi nhiều lần nhưng không thấy khách trả lời. Khi nhìn qua lỗ thông gió phòng thì phát hiện người khách nam nằm bất động.

Công an Q.Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường , điều tra nguyên nhân. Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định tên Lê Văn Quang (20 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Công an thông báo ai là người thân của nạn nhân, liên hệ Công an Q.Bình Tân để phối hợp giải quyết.