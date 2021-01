TP.HCM: Điều tra vụ nổ súng tại cây xăng ở Q.Bình Tân

Ngày 22.1, theo nguồn tin Thanh Niên , Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra, truy xét vụ nổ súng vào một nhóm thanh niên đang đứng trước cây xăng trên QL1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 20.1, một vụ nổ súng xảy ra trước cây xăng trên QL1, đoạn gần giao lộ Liên khu 4-5 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM). Theo đó, thời điểm trên, có một nhóm thanh niên (khoảng 8 người) đi trên nhiều xe gắn máy và dừng đậu phía trước cây xăng. Lúc này, có một chiếc ô tô 7 chỗ di chuyển về hướng các thanh niên trên, ngay sau đó xảy ra tiếng nổ của 4 phát súng về nhóm người trên. Chiếc ô tô tiếp tục chạy về hướng trạm thu phí An Sương – An Lạc. Do vụ việc diễn ra quá nhanh nên không ai nhìn rõ biển số xe ô tô và người nổ súng