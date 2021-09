TP.HCM: Đột nhập Bách Hóa Xanh trộm xe máy, laptop và 7 thùng bia

Ngày 6.9, Công an Q.Tân Phú tạm giữ Phạm Minh Trí (20 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra về hành vi “ trộm cắp tài sản ”. Trước đó, ngày 3.9, anh H.V.T. (27 tuổi, nhân viên Bách Hoá Xanh trên đường Trần Văn Cẩn, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) đến công an trình báo cửa hàng bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Qua trích xuất camera an ninh , xác định Trí là người nghi vấn nên Công an P.Tân Thới Hòa mời về trụ sở làm việc. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.