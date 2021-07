TP.HCM: Gây án trong đêm khiến 2 người chết

Ngày 18.7, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an Q.8 (TP.HCM) xác nhận vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết trên địa bàn. Vụ án đã được bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, tối 17.7, Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, ngụ Mễ Cốc, Q.8, TP.HCM) cầm cây kéo đi tìm anh N.T.T (31 tuổi) để nói chuyện. Lúc này người dân phát hiện anh T. bỏ chạy khoảng 300 mét thì gục chết tại chỗ.

Không lâu sau đó, Dũng thấy vợ mình là Đ.T.H.D (46 tuổi) về nhà, Dũng cầm kéo chạy ra đâm khiến chị D. gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó.

Sau khi gây án, Dũng ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được cho xuất phát từ việc ghen tuông

Hiện Công an Q.8 đã lấy lời khai ban đầu đối với nghi can Dũng sau đó chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.