TP.HCM: Giải cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy do chập điện

Nhận được tin báo cháy, Đội PCCC Q.Bình Tân, Công an Q.Bình Tân đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, giải cứu những người còn mắc kẹt . Lực lượng chữa cháy đã giải cứu thành công 4 người mắc kẹt đưa ra nơi an toàn. Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.