TP.HCM: Hàng quán không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được mua mang đi

Không phục vụ tại chỗ; đặt hàng qua điện thoại, mua mang đi

Sáng 2 8.3 , PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM , có công văn gửi khẩn cho 24 quận, huyện về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người phòng chống dịch Covid-19 , đồng thời hướng dẫn kinh doanh ăn uống.

Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị UBND 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn (cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, khách sạn, căng tin cơ quan, bệnh viện, thức ăn đường phổ) không tổ chức phục vụ khách ăn uống tại chỗ.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề nghị chỉ được bán hàng mang đi , đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh phòng chống dịch Covid -19 và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 m giữa 2 người, bảo đảm an toàn khi giao nhận hàng.

Riêng các cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho nơi khác, bếp ăn tập thể của công ty, xí nghiệp vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chổng dịch Covid-19 cho người ăn uống, giảm số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa 2 người ăn.

Áp dụng từ ngày 28.3 đến 15.4

Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên từ ngày 28.3 đến hết ngày 15.4.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị ủy ban nhân dân 24 quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết không đóng cửa bất kỳ hàng quán, cơ sở kinh doanh ăn uống nào cho dù là cơ sở công suất phục vụ nhỏ hay lớn. Nếu doanh nghiệp giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng dịch Covid-19 thì có thể tồn tại nhưng phải đáp ứng các điều kiện của TP.HCM. Mục tiêu là tránh tụ tập đông người, giãn khoảng cách. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM khuyến khích hình thức đặt hàng - mua hàng qua mạng ăn uống quan mạng, qua điện thoại…