TP.HCM: Hẹn nhau hỗn chiến chỉ vì 'chạy nẹt pô gây ngứa mắt'

Ngày 20.1, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã triệu tập Nguyễn Tứ Đình Kiệt (18 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Văn Trọng Nghĩa (19 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), T.T.T (15 tuổi, quê Bình Định) và hơn 10 người khác để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 16.1, T., Kiệt, Hứa Vũ Phương Hào (19 tuổi, quê Long An) cùng 14 người khác chia thành 2 tốp đến một điểm hẹn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh, TP.HCM) để gặp Nghĩa giải quyết mâu thuẫn.

Khi Kiệt, Hào trước một trường tiểu học ở xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) thì gặp L.Đ.A.(quê Bắc Ninh) và N.H.K.(quê TP.Hà Nội, cả hai cùng 15 tuổi; tạm trú H.Bình Chánh). Lầm tưởng A. và K. là người của nhóm đối thủ, Kiệt cùng đồng bọn dùng hung khí lao đến tấn công. Lúc này nạn nhân bỏ chạy và hô lớn "chém nhầm người" thì nhóm người này mới dừng lại.

Hậu quả, cả A. và K. đều bị thương. Riêng nhóm Nghĩa có khoảng 7 người, khi đến điểm hẹn thì bị nhóm đối phương truy đuổi, bỏ chạy.

Vào cuộc điều tra, công an triệu tập nhiều người của hai nhóm này để làm việc. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng nhóm người khai nguồn cơn vụ hẹn nhau hỗn chiến xuất phát từ việc Nghĩa chạy xe nẹt pô trước mặt T., khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả hai hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Công an H.Bình Chánh kêu gọi Hào và một người tên Thiện (chưa rõ lai lịch) sớm ra công an trình diện.