TP.HCM: H.Hóc Môn test nhanh Covid-19, xử phạt nếu ra đường không lý do chính đáng

Ngày 15.7, lãnh đạo UBND H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, địa bàn huyện vừa triển khai việc tổ chức tuần tra kiểm soát dịch Covid-19 lưu động, kết hợp test nhanh Covid-19

Theo UBND H.Hóc Môn, sáng nay 15.7, 2 chốt lưu động thí điểm ra quân để kiểm tra bất kỳ người dân ra đường không lý do không chính đáng. Lực lượng chức năng tiến hành test nhanh Covid-19, nếu dương tính sẽ đưa vào khu sàng lọc để chờ kết quả chính thức. Còn nếu âm tính người dân phải trình bày lý do ra đường, nếu lý do không chính đáng thì sẽ bị xử phạt.

Sau khi có kết quả âm tính, một người dân bị phạt 2 triệu đồng vì lý do ra đường không chính đáng Ảnh: Thanh Tuyền

Trong sáng ra quân, lực lượng chức năng đã phạt 20 trường hợp ra đường không lý do , mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn 20 trường hợp khác bị lập biên bản kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu quay về nhà.

Theo lãnh đạo H.Hóc Môn, từ mai (16.7), sẽ có 12 tổ lưu động đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát dịch Covid-19 lưu động, kết hợp test nhanh Covid-19 nhằm kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng H.Hóc Môn đang kiểm tra người dân ra đường Ảnh: Thanh Tuyền

Lãnh đạo UBND huyện khuyến cáo H.Hóc Môn vẫn đang quyết liệt kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 . Vì vậy, người dân bình tĩnh, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ , chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.

