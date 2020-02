TP.HCM họp báo vụ Tuấn 'khỉ'

Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 14.2, Công an TP.HCM và Sở Thông tin - Truyền thông TP. HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") gây ra tại Củ Chi ngày 29.1. Lãnh đạo Công an TP.HCM và lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đồng chủ trì buổi họp báo.

Thanh Niên sẽ tường thuật trực tiếp buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ truy bắt, tiêu diệt Tuấn "khỉ", được tổ chức tại Trung tâm báo chí TP.HCM