TP.HCM: Kẻ cướp táo tợn xông vào nhà xịt hơi cay 3 cháu bé, cướp điện thoại

Ngày 13.7, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ xịt hơi cay cướp điện thoại xảy ra trên đường Xuân Thới Sơn 33, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn.

Kẻ cướp táo tợn xông vào sân nhà xịt hơi cay 3 bé trai, cướp 2 điện thoại

Nghi phạm cầm bình xịt hơi cay đe dọa cháu bé ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo anh N.T.T (40 tuổi, ngụ tại đường Xuân Thới Sơn 33, xã Xuân Thới Sơn), khoảng 20 giờ ngày 12.7, anh đang xem tivi trong nhà thì một bé trai chạy vào cho biết bị cướp điện thoại. Qua trích xuất camera an ninh , anh T., phát hiện có hai thanh niên chở nhau trên xe máy dừng trước khu vực nhà anh.

Lúc này, một người đứng ngoài cảnh giới, người còn lại đi vào bên trong sân trước cửa nhà, cầm bình xịt hơi cay xịt vào con trai anh và hai cháu trai khác (13 đến 15 tuổi) đang ngồi rồi cướp lấy hai chiếc điện thoại của các bé.

Các bé hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nghi phạm cướp nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát.

“Mỗi chiếc điện thoại tầm 4 đến 5 triệu. Mình bức xúc là kẻ cướp quá táo tợn. Hơi cay làm các bé đỏ mắt, và có dấu hiệu choáng”, anh T. bức xúc.

Vị trí các bé ngồi chơi và bị cướp điện thoại ẢNH: TRẦN KHA

Sau khi sự việc xảy ra anh T. đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Sáng ngày 13.7, các cháu bé bị kẻ gian xịt hơi cay cướp điện thoại cũng được người nhà đưa đến trụ sở công an để trình báo. Cùng ngày công an H.Hóc Môn có mặt tại hiện trường lấy lời khai, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra truy xét vụ việc.